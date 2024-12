Auto sbanda al rientro dalla disco. Sei giovani coinvolti, cinque feriti

Dodici persone coinvolte in due incidenti accaduti tra la serata di Natale e le prime ore di ieri a Correggio. Otto di loro sono state portate in ospedale per traumi vari.

Il primo schianto si è verificato verso le 22 dell’altra sera in via Galvani, dove si sono scontrate due auto con a bordo alcuni giovani e una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per trasportare al pronto soccorso di Guastalla una donna di 42 anni e due ragazzine di 12 e 14 anni, in condizioni non gravi. Illesi un uomo 41enne e tre ragazzi di 18 e 20 anni.

Verso le 5,30 altro schianto, stavolta in conseguenza di una sbandata di un’auto con a bordo sei giovani, che stavano rientravando da una serata a ballare in compagnia. In via Carpi, a Correggio, sono arrivate tre ambulanze della Croce rossa, l’automedica e i vigili del fuoco. Ferite due ragazze di 17 e 21 anni e un giovane di 19 anni con trami giudicati di media gravità. Altri due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati portati al pronto soccorso del Ramazzini di Carpi, con traumi lievi.

Accertamenti dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente, ma anche le condizioni di sicurezza, vista la presenza di sei persone sulla vettura.

Antonio Lecci