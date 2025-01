Auto sbanda alla rotonda e supera il guard rail. Feriti tre giovani

Ha rischiato di trasformarsi in dramma la sbandata accaduta l’altra sera sulla Provinciale Sud alle porte di Novellara, all’incrocio con via Cento Passi, la strada che collega alla adiacente tangenziale. Per cause al vaglio dei carabinieri, un’autovettura ha sbandato alla rotatoria, superando il guard rail per poi ribaltarsi sulla sponda del canale.

I tre giovani a bordo – di 18 e 19 anni di età, abitanti in zona – sono fortunatamente usciti dall’abitacolo dell’auto, con traumi vari ma non gravi.

Per evitare che la vettura potesse finire nell’acqua del canale è stata usata una robusta cinghia in possesso di un automobilista di passaggio, il quale ha assicurato il veicolo al guard rail fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Guastalla, i quali hanno poi messo in sicurezza la vettura, in attesa del recupero definitivo.

Sono arrivate anche le ambulanze della Croce rossa di Novellara e di Fabbrico per trasportare i tre giovani feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per i vari controlli clinici. Non risultano essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti tecnici.