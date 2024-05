Auto sbanda e abbatte un palo: due persone in ospedale

È andata bene ai due occupanti l’autovettura Opel Antara coinvolta l’altra sera in un incidente in via Pozzo Pontuto, alla prima periferia correggese. Il conducente, A. M., 49 anni, residente a Correggio, e il passeggero che era con lui, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, non risultano in pericolo di vita. Per loro traumi di media gravità. Ma, vista la dinamica dell’incidente e le condizioni dell’auto dopo aver abbattuto un palo, si sono rischiate conseguenze ben più gravi. Traumi ortopedici guaribili in almeno una quarantina di giorni quelli riportati da un giovane di 26 anni, urtato da un’auto in ingresso al parcheggio coperto del centro commerciale di Novellara, in via Malagoli.

Il pedone ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.