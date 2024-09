Auto sbanda e finisce nel fossato

Una manovra sbagliata e l’auto, una Dacia, è finita nel fossato in cui c’erano alcune decine di centimetri d’acqua. È accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Castellazzo, nelle campagne a San Giacomo di Guastalla. Sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale insieme al personale dell’autoinfermieristica del vicino ospedale per soccorrere una donna di 65 anni e la madre di 91 anni, abitanti a Brescello. Sul posto anche i vigili del fuoco, giunti pure con un natante per l’eventuale recupero in acqua, che poi non è stato necessario. Nulla di grave per le due donne coinvolte nella sbandata. Sul posto è intervenuto anche il reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi tecnici e coordinare le operazioni di recupero della vettura finita nel canale.