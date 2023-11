Auto sbanda e finisce nel fosso. Ferita studentessa universitaria

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa Reggiana. Ieri mattina una ragazza di 24 anni, abitante a Luzzara, è rimasta ferita nella sbandata della sua auto, all’altezza di una rotatoria sulla tangenziale di Novellara, tra via Cento Passi e via Peppino Impastato. Verso le 10 è scattato l’allarme ai soccorsi, quando è stata vista la vettura, una utilitaria, ribaltata su un fianco nel fossato laterale. Sono arrivati sul posto i volontari della Croce rossa di Novellara con il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per mettere la vettura in sicurezza. La giovane, che stava recandosi all’Università a Reggio, è stata poi accompagnata in ospedale a Guastalla in ambulanze, con traumi che non risultano gravi. Rilievi eseguiti dai carabinieri. Forse anche il forte vento ha favorito la sbandata della vettura. Simile incidente, poche ore prima, a San Sisto di Poviglio, con una vettura finita fuori strada. Tanta paura ma nessuna conseguenza di rilievo per le persone coinvolte, tra cui un bambino di 5-6 anni di età.