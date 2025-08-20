Auto sbanda e si ribalta nel canale

Grazie al varco creatosi nel lunotto posteriore, andato in frantumi nell’urto dovuto alla sbandata, un uomo di 28 anni, residente a Correggio, è uscito quasi illeso da un incidente stradale che ha rischiato di avere delle conseguenze ben più gravi. La vettura da lui condotta, una Alfa Romeo Giulietta, ha infatti improvvisamente sbandato, verso le sette di ieri mattina, mentre percorreva via Lunga, un’arteria viaria nella periferia di Correggio, in località Prato.

Forse un colpo di sonno del conducente ha favorito l’incidente, con la Giulietta che è finita nel canale adiacente, in questo periodo pieno d’acqua per consentire l’attività irrigua ai campi della zona. Proprio per il cedimento del lunotto posteriore, il 28enne è stato in grado di uscire in modo autonomo dall’abitacolo della vettura, evitando così di restare intrappolato all’interno, proprio mentre stava iniziando a entrare acqua.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo intervenire sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco, per verificare la situazione e avviare il recupero dell’autovettura, con l’ausilio di una autogrù.

Il conducente è rimasto pressoché illeso, anche se è stato consigliato un controllo sanitario in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, dove l’uomo è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza della Croce rossa locale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bagnolo per effettuare gli accertamenti tecnici. Dalle prime verifiche non risultano essere rimasti coinvolti altri veicoli nella sbandata.

