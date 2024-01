Auto sbanda e si ribalta: ferita venticinquenne

Una ragazza di 25 anni, R. R., abitante a Novellara, è rimasta seriamente ferita ieri notte in un incidente stradale accaduto sull’ex Statale 63 alle porte del centro abitato di Santa Vittoria di Gualtieri. È accaduto pochi minuti prima delle 2, quando la Toyota Aigo condotta dalla giovane ha improvvisamente sbandato, finendo prima contro un manufatto in cemento, che è stato letteralmente distrutto, per poi ribaltarsi e infine fermarsi accanto alla strada, all’altezza dell’incrocio con una carreggiata che porta a un terreno agricolo.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme ai soccorsi quando hanno visto la vettura fuori strada. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla a liberare la giovane dall’abitacolo dell’auto, con le manovre in sicurezza per evitare di peggiorare la situazione generale della ragazza ferita, che lamentava un forte dolore agli arti inferiori a causa di una brutta frattura all’altezza del bacino. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della Croce rossa di Guastalla con l’ambulanza, raggiunti anche dal personale dell’autoinfermieristica di Guastalla e dell’automedica giunta dalla sede di Novellara.

La ragazza è sempre rimasta cosciente, ma si è proceduto con tutte le cautele del caso nel timore di possibili complicazioni legate a eventuali emorragie interne dovute alle fratture. Dopo le prime valutazioni sanitarie, la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Ulteriori accertamenti hanno permesso di escludere complicazioni interne, con la ventenne di Novellara che è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia, con una prima prognosi di quaranta giorni di giorni. Sul posto i carabinieri di Luzzara per eseguire i rilievi tecnici e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Antonio Lecci