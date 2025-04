Auto sbanda e va contro un albero. Ferita una ragazza di 23 anni

Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto ieri pomeriggio in via della Costituzione, in centro a Novellara. La sua auto, una Lancia Y, ha sbandato improvvisamente, andandosi a schiantare contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza arrivata dalla vicina sede della Croce rossa. Dopo le prime cure la giovane, che abita in zona, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. E’ apparsa in stato di choc, confusa, ma non sembra essere in pericolo di vita. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso alla base della sbandata. Oppure un errore nella manovra alla guida della vettura. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa reggiana. Sul posto anche i vigili del fuoco. Non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.