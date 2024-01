Auto sbanda e va contro il muro. Grave un cinquantaseienne

Ha sbandato in auto mentre si stava recando al lavoro, poco dopo le 4.30 di ieri notte. Non è certamente iniziata nel migliore dei modi la settimana per un uomo di 56 anni, abitante a Guastalla, coinvolto in uno schianto in auto mentre percorreva la Provinciale 2, alle porte del centro abitato di Villarotta di Luzzara, nel tratto di strada che prende il nome di via Carboni, già molte volte teatro di incidenti. L’uomo era a bordo di una vettura Volkswagen Polo, che si è schiantata con violenza contro un muretto in cemento che funge da ingresso a una abitazione privata affacciata sulla strada. In breve tempo sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa, il personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per aiutare l’automobilista ad uscire dall’abitacolo, in sicurezza. Dopo le prime cure, il 56enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, in condizioni giudicate serie, pur se non pare in pericolo di vita. In gran parte distrutta, invece, l’autovettura finita nel fossato. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Fabbrico.