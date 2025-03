Auto sbanda fuori strada e finisce nel canale: soccorse due giovani

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio per un incidente accaduto tra via Pescatora e via Menocche, nelle campagne tra Reggiolo e Luzzara. Si è verificata la sbandata di un’auto, che è uscita di strada finendo nel canale. A bordo dell’Alfa si trovavano due ragazze ventenni residenti a Reggiolo e Casoni. Sul posto l’ambulanza della Cri reggiolese, autoinfermieristica, automedica, vigili del fuoco da Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara. Per fortuna le due giovani donne non risultano aver riportato traumi di rilievo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per accertamenti tecnici.