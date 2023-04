Auto-scooter: ferito un 18enne

Un giovane di 18 anni, abitante a Brescello, è rimasto ferito l’altra sera in un incidente accaduto in via Romana, all’altezza del supermercato Conad, a Poviglio. È rovinato sull’asfalto in scooter dopo lo scontro con un’auto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra locale per trasportare il giovane ferito al pronto soccorso di Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’autovettura. Sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi tecnici. Un simile incidente si era verificato in mattinata sulla stessa strada, a poche decine di metri di distanza, con un operaio di 47 anni, pure lui abitante a Brescello, portato in condizioni serie (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Maggiore di Parma, dopo l’intervento sul posto di ambulanza, automedica e pure dell’elisoccorso.