Auto senza polizza, i furbetti. In un mese 43 sequestri

Una signora di quasi 80 anni circolava con una Lancia Ypsilon senza assicurazione da oltre 5 anni. Succede anche questo a Reggio Emilia, e gli agenti della polizia stradale locale non hanno pituto far altro che comminae alla donna una pesante sanzione di 866 euro, accompagnata dall’obbligatoria decurtazione di cinque punti sulla patente di guida. Multa ineludibile, e anche un monito per tutti gli ‘smemorati’, tanti, dell’obbligatorio (e provvidenziale) rinnovo della polizza auto.

Gli agenti, impegnati in una serie di attività di controllo lungo la via Emilia, due mattine fa hanno notato il veicolo passare innanzi a loro, diretto verso il centro città. Grazie alla strumentazione di bordo, i poliziotti si sono accorti che, addirittura dal 2019, l’auto fosse priva di copertura assicurativa obbligatoria, con le evidenti difficoltà risarcitorie da parte della proprietaria nel caso in cui si fosse resa protagonista di incidente stradale. Fermata in sicurezza la vettura, gli agenti stessi come detto non hanno potuto far altro che constatare alla signora la violazione. L’anziana, secondo quanto riportato dal comunicato della Questura, ha ripetuto agli agenti che la responsabilità fosse del proprio assicuratore che non le aveva fatto sapere nulla. I poliziotti hanno quindi messo a terra le normali procedure, con l’immediato sequestro del veicolo e la sanzione pecuniaria, accompagnata dalla decurtazione dei punti della patente.

Questo intervento rientra in altri interventi simili, racconta la stradale, volti ultimamente a reprimere queste violazioni che, evidentemente, "hanno pesanti ricadute risarcitorie per chi rimane con loro coinvolto in incidenti stradali", recita il comunicato. Nell’ultimo mese, infatti, la Polizia Stradale di Reggio Emilia ha posto in sequestro 43 veicoli, 12 dei quali rinvenuti in un parcheggio pubblico a Casalgrande. "Il Comando di polizia stradale – spiega la nota –, si propone di continuare la propria azione per contrastare quanto più possibile la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, nella consapevolezza delle spiacevoli conseguenze economiche che tali comportamenti causerebbero a chi rimane coinvolto in incidenti con gli stessi".

red. cro.