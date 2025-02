Auto sfonda cancello privato dopo un incidente

Sono stati momenti di grande paura e apprensione quelli trascorsi nella prima mattinata di ieri in via Bosco, frazione scandianese di Pratissolo, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi del distributore Eni.

Il fatto è successo verso le sei del mattino. Due le auto coinvolte nello schianto in cui si è poi verificato, per cause in corso d’accertamento, il danneggiamento di una cancellata di una proprietà privata che sarà ora necessario riparare.

"Ho sentito un boato – racconta una residente –. Ho pensato inizialmente a un rumore di un aereo. Ho poi saputo che si era invece registrato un incidente che ha distrutto anche la recinzione dell’abitazione. Uscendo di casa, ho successivamente notato l’intervento del soccorso stradale arrivato sul posto. Sarebbero due le macchine coinvolte".

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente che si verifica sulle arterie dei comuni del comprensorio ceramico reggiano. È sempre importante, per evitare schianti e situazioni pericolose, il rispetto delle regole del codice della strada tra cui ovviamente i limiti di velocità, allacciare le cinture e non utilizzare i telefonini durante la guida.

