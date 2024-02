Auto sfrecciano a tutta velocità: rischio incidenti. Controlli della polizia locale a ridosso del centro

Da qualche tempo a Novellara viene segnalata la presenza di auto elaborate, pare impegnate in velocità. E sabato, dopo l’ennesimo passaggio di auto-bolidi alla periferia della cittadina, è scattato un controllo di polizia locale e carabinieri che ha portato a una stazione di servizio a ridosso del centro, dove c’erano numerose vetture con la carrozzeria elaborata. Nulla a che fare con i "garini" in auto, che non sarebbero certo sfuggiti alla massiccia presenza di forze dell’ordine, con carabinieri e polizia locale, presenti proprio a Novellara per i servizi di ordine pubblico e viabilità per il Noma dincontro.

In mattinata c’erano state vetture che avevano "sgommato" nella zona industriale Motta, provocando fastidi e disagi tra residenti e frequentatori delle aziende di quell’area. Ma anche in questo caso non risultano esserci state delle vere e proprie gare in velocità. Restano comunque situazioni potenzialmente pericolose soprattutto per il rischio di incidenti, che possono diventare anche gravi in condizioni di velocità. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.