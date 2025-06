Auto si ribalta a Caselline di Albinea. Feriti due anziani

Momenti di grande paura e apprensione ieri mattina a Caselline di Albinea per un incidente in via Vittorio Emanuele II: due anziani sono rimasti feriti nello schianto. E’ successo verso le 9.45. L’auto (una Fiat Panda bianca), per cause d’accertare, è finita sul marciapiede e la macchina si è poi ribaltata su un fianco. Il mezzo era condotto da un uomo con a bordo la moglie. Entrambi sono stati poi prontamente soccorsi e sono stati quindi accompagnati all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per i controlli e le cure del caso da parte dei sanitari del nosocomio.

A Caselline sono urgentemente intervenuti i volontari dell’ambulanza, l’automedica e i vigili del fuoco. Sul posto si sono portati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre Matildiche. Le condizioni di salute dei due feriti non sono gravi. Lo schianto, l’ennesimo avvenuto sulle arterie della nostra provincia, è avvenuto nei pressi del bar tabaccheria Pit Stop.

m. b.