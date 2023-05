Auto si ribalta dopo lo scontro: ferito 46enne

Strada chiusa per quasi due ore e disagi al traffico, ieri mattina, per un incidente accaduto in via Fornacelle, all’altezza dell’incrocio con via San Prospero, alla prima periferia di Correggio. Lo schianto si è verificato verso le nove. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana, si sono scontrate due auto. Uno dei veicoli, una Dacia, dopo lo scontro si è ribaltata su un fianco. A bordo vi era un uomo di 46 anni, residente a Correggio, rimasto ferito. Sul posto è stato raggiunto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa locale per poi essere trasportato in ospedale, al pronto soccorso di Reggio. Non è in pericolo di vita. Fisicamente illesa una ragazza di 27 anni, abitante a Scandiano, che era alla guida di una Citroen C3. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio per poter mettere in sicurezza i veicoli, uno dei quali alimentato a Gpl. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, con il traffico deviato su percorsi alternativi fino alla tarda mattinata, per consentire i soccorsi, gli accertamenti e infine il recupero delle auto incidentate che occupavano quasi interamente la carreggiata stradale.