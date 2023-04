Auto si ribalta dopo uno scontro Incastrati e feriti due pensionati

Una coppia di pensionati di 78 e 76 anni è rimasta ferita l’altra sera verso le 22 in un incidente tra due autovetture accaduto a San Martino in Rio, all’incrocio tra via Primo Maggio e via Achille Grandi.

Si è trattato di uno scontro tra una Peugeot 208 e una Fiat Panda.

Ad avere la peggio sono stati i due pensionati, abitanti in paese, che si trovavano sulla Panda.

La vettura sulla quale viaggiavano si è infatti ribaltata su un fianco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli estrarre dall’abitacolo per poi affidarli al personale sanitario, intervenuto sul posto con due ambulanze della Croce rossa, l’autoinfermieristica di Correggio e l’automedica di Reggio.

Inizialmente le condizioni dei due pensionati sono apparse serie, almeno fino a quando sono stati estratti dall’autovettura, scoprendo che erano coscienti, senza traumi di rilievo.

Sono stati comunque caricati sulle ambulanze per essere portati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Illesa la donna al volante della Peugeot.

Rilievi dei carabinieri di Bagnolo.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Paolo Fuccio, per verificare l’esigenza di personale per l’eventuale chiusura del traffico.

Antonio Lecci