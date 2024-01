Auto si ribalta fuori strada. Grave un giovane di 29 anni

Un grave incidente si è verificato la notte di Capodanno sull’argine del Po, alle porte del centro abitato di Boretto. L’allarme è scattato poco prima delle quattro, quando alcuni passanti hanno notato un’autovettura Bmw Serie 1 ribaltata fuori strada, non distante dal ponte che collega a Viadana. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’ambulanza della Croce azzurra, vigili del fuoco, automedica e autoinfermieristica.

Dopo le prime cure, un uomo di 29 anni, G.B., residente a Casalmaggiore di Cremona, è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate molto gravi a causa di un trauma cranico e di altre ferite. L’uomo non era da solo in auto. Ma solo alcune decine di minuti più tardi, nella zona di via Colombana, è stata segnalata la presenza di un uomo ferito, di 34 anni, pure lui residente nella cittadina lombarda. E’ stata una donna residente in zona a dare l’allarme ai soccorsi, tornati sul posto con ambulanza e autoinfermieristica per prestare le cure anche al secondo ferito, le cui condizioni non sembrano particolarmente gravi. E’ stato comunque trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio per effettuare tutti gli accertamenti sanitari previsti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per mettere in sicurezza la vettura, mentre i carabinieri di Boretto hanno eseguiti i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul 34enne, che risulta essere stato alla guida dell’auto, sono stati avviati accertamenti specifici sulle sue condizioni psicofisiche, come da prassi in questi casi.

Antonio Lecci