Auto si ribalta su un fianco. Donna finisce all’ospedale

Soccorsi mobilitati ieri mattina nella zona di Terminaccio per un’auto che si è ribaltata su un fianco per cause in corso d’accertamento. E’ successo verso le 10. La macchina, una Fiat Panda, era guidata da una donna. Sul posto sono poi prontamente arrivati i volontari di un’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino, il personale dell’autoinfermieristica e anche l’elisoccorso. Momenti di paura e apprensione per la donna coinvolta nel sinistro. Sul posto sono urgentemente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti. La conducente del mezzo è stata subito sottoposta alle prime cure e con il velivolo è stata poi portata all’ospedale di Parma per essere quindi sottoposta alle cure del caso da parte dei medici del nosocomio. Le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate di media gravità dai sanitari. Sul luogo, oltre ai pompieri e agli operatori inviati dal 118, si sono portati pure gli agenti della polizia locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi alla donna e per i rilievi di legge compiuti dalla polizia locale. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulle arterie dei comuni della nostra provincia.

m. b.