Auto si schianta contro un albero

Due persone ferite, nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente in via Dinazzano a Prato di Correggi. Una vettura è finita fuori strada, schiantandosi contro una pianta. I due occupanti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni non gravi. Rilievi tecnici della polizia locale.

Poco prima, alle 15,30, un altro incidente – un tamponamento tra autovetture – in via della Pace, sempre a Correggio. Per fortuna non risultano conseguenze di rilievo per le persone coinvolte.