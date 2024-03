Auto sospetta sperona i carabinieri

L’autovettura, attraverso la targa, è risultata nella "lista nera", tra quelle da ricercare o da controllare, quando è transitata davanti a una delle telecamere dei varchi della videosorveglianza collegati con la banca dati delle forze dell’ordine. Così, quando la pattuglia dei carabinieri ha intercettato l’auto sospetta, i militari hanno deciso di eseguire un controllo, l’altra mattina verso le 12, in via Argine a Correggio. Ma l’automobilista alla guida aveva probabilmente qualcosa da nascondere, visto che per evitare l’accertamento è partito di scatto, speronando la vettura di servizio del 112. I militari, nonostante lievi contusioni riportate al momento dell’impatto, sono scesi dall’auto per raggiungere il conducente e i passeggeri che si trovavano sull’auto, tutti fermati. In loro possesso duemila euro in denaro, di provenienza ancora in fase di accertamento. Almeno di cinquemila euro, invece, i danni alla vettura dei carabinieri. Un 37enne abitante a Correggio è stato arrestato per danneggiamento aggravato e lesioni personali. Da chiarire perché il 37enne sia ripartito di scatto, colpendo la vettura delle forze dell’ordine nella parte anteriore, nel tentativo di spostarla per avere lo spazio necessario per fuggire. I carabinieri, senza farsi cogliere di sorpresa, hanno impedito la manovra, riuscendo a bloccare il conducente e a identificare le persone che erano con lui. Mentre si indaga per comprendere i motivi della tentata fuga in auto. L’uomo è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima. Ha fatto dichiarazioni spontanee, dicendo che lo speronamento da parte sua non è stato volontario. Per lui il pm ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma, mentre la difesa, affidata agli avvocati Liborio Cataliotti e Federica Ghesini, la remissione in libertà. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. I legali hanno chiesto un termine a difesa e la direttissima proseguirà a fine marzo.