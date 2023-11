Auto svaligiata davanti a scuola

Ha accompagnato la figlia a scuola e al ritorno ha poi trovato l’auto svaligiata con il finestrino rotto. Il furto è avvenuto giovedì mattina verso le 8.20 nelle vicinanze della scuola paritaria Santa Dorotea a Casalgrande Alto, polo educativo con nido, infanzia e primaria. Episodi simili, ai danni delle auto in sosta, sono purtroppo frequenti nei parcheggi delle scuole.

"Dopo aver lasciato mia figlia in classe torno alla mia auto di fronte all’istituto Santa Dorotea e trovo il finestrino del passeggero sfondato – racconta un papà in un post su Facebook –. Mi hanno portato via una borsa da fotografo in pelle marrone, marcata Ona bag, un portafoglio in pelle nera con all’interno carte e contanti, un assegno, un pos mobile e tanta altra roba di valore medio". L’intrusione furtiva è stata dunque messa a segno durante la temporanea assenza del proprietario del mezzo ‘visitato’ dai ladri. Il colpo sarebbe stato compiuto da "due soggetti che ho identificato a bordo di un’auto nera, con segni di danno sulla fiancata sinistra, con un’età compresa tra 35-45 anni", sottolinea amareggiato il cittadino derubato.

m. b.