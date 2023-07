Auto taglia la strada alla moto Centauro in gravi condizioni

Scontro tra un’auto e una moto: il centauro, 48 anni, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio. L’incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 13, sulla statale 63 nella zona di Rio Torbido al bivio di Paullo. L’auto, condotta da una donna di 26 anni, proveniva dall’incrocio e si sarebbe immessa sulla statale mentre arrivava la moto. Il centauro, dopo l’impatto con la macchina, è caduto a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica per l’assistenza alle due persone coinvolte. Momenti di paura per il motociclista. Il 48enne, dopo le prime cure, è stato poi urgentemente trasferito, con l’ambulanza della Croce Rossa di Casina, in codice rosso al Santa Maria Nuova. Fortunatamente era cosciente. La ragazza è stata invece accompagnata all’ospedale di Castelnovo Monti: le sue condizioni di salute non sono gravi. A Rio Torbido sono giunti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Sulla SS63, nella zona dell’incidente, si sono pure portati i carabinieri per compiere i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Disagi e rallentamenti al traffico con la strada bloccata durante le operazioni di soccorso.

m. b.