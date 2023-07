Auto tampona un motociclista Traumi e ferite per un 50enne

Si è rischiato il peggio, l’altra sera in via Moglia a Reggiolo, dove verso le 20,30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto e una moto (nella foto). Ad avere la peggio è stato il centauro, il cinquantenne F.G., residente a Reggiolo, che si è ritrovato tamponato da un’autovettura per poi essere spinto verso il veicolo che lo precedeva, che si era fermato per consentire a un altro mezzo di poter svoltare a sinistra. In ospedale a Guastalla è stata portata pure una ragazza ventenne, S.C., pure lei residente a Reggiolo, che era alla guida della vettura che ha urtato la moto.

Per lei nulla di grave. Il centauro, invece, è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo al pronto soccorso guastallese con traumi di media gravità, ma non in pericolo di vita. La ragazza è stata portata in ospedale dalla Croce rossa di Fabbrico.

E’ rimasto illeso il conducente della seconda auto coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico in via Moglia – una strada molto trafficata che dalla zona del casello autostradale di Villanova porta verso la Bassa Mantovana – è rimasto rallentato a lungo, fino al recupero dei veicoli coinvolti nello scontro.