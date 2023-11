Auto tira dritto allo stop e va contro un muretto. Ferita una 77enne

Non si è fermato allo stop, ieri mattina in via Livello a Rolo, andandosi a schiantare in auto contro il muretto di una casa. A bordo della vettura una coppia di pensionati. L’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico ha portato all’ospedale di Guastalla una donna di 77 anni, abitate in paese, ferita in modo non grave. È rimasto illeso il marito, di 81 anni, che era al volante.