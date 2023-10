Auto va a fuoco. Il rogo danneggia un’insegna

Vigili del fuoco in azione, ieri mattina verso le 11,30 nel centro urbano di Bagnolo per domare le fiamme divampate su un’autovettura. Le cause risultano essere accidentali, provocate da un’avaria tecnica. Il fuoco è divampato dal vano motore. Il conducente si è allontanato in tempo. Non risultano conseguenze alle persone. E’ rimasta però danneggiata l’insegna di una tabaccheria, accanto al luogo del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.