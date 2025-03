Auto va fuori strada e finisce in un vigneto

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Fontana di Rubiera. È successo poco dopo le sette. Un’auto, per cause d’accertare con esattezza, è finita fuori strada in un vigneto. La macchina si è poi ribaltata su un lato. All’interno dell’auto viaggiavano due persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi inviati urgentemente dalla centrale del 118.

A Fontana sono giunti pure i vigili del fuoco. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’auto. Momenti di grande paura e apprensione inizialmente per le persone che si trovavano all’interno del mezzo. In particolare è stata subito assistita una donna, ferita nello schianto. Dopo le prime cure ricevute, è stata dunque velocemente trasferita, in codice rosso, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stata sottoposta a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano.

Le sue condizioni di salute in un primo momento sono state giudicate gravi, ma fortunatamente la donna non è in pericolo di vita. I rilievi del sinistro di ieri mattina sono stati compiuti dai carabinieri. Si tratta purtroppo dell’ennesimo sinistro che si registra sulle strade dei comuni del territorio del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca