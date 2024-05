Autobus a fuoco sul piazzale. Insorgono genitori e sindacati

Inevitabili le richieste di spiegazioni e la sollecitazioni di maggiori garanzie di sicurezza dopo i vari incidenti che hanno interessato mezzi del trasporto pubblico di Seta, con un recente incidente stradale a Correggio, in via Campagnola, e l’incendio di un bus autosnodato l’altra mattina sempre a Correggio, al terminal di piazzale 2 Agosto. Ci sono genitori di studenti che chiedono una maggiore sicurezza per i viaggiatori: "Quando vanno a scuola o tornano a casa dobbiamo essere tranquilli, non temere incidenti o incendi improvvisi", spiega un padre che ieri è accorso al terminal correggese per verificare le condizioni del figlio e dei suoi amici.

E anche la Fit Cisl reggiana, attraverso Francesco Fusco (foto piccola), autista e rappresentante sindacale, vuole far sentire la sua voce: "Corse tagliate nei mesi scorsi, personale massacrato coi turni impossibili e corriere che vanno a fuoco. La società Seta deve rispondere con la trasparenza, non con i silenzi per far… passare la nottata". E aggiunge: "Ancora un rogo, ancora un mezzo troppo vecchio coinvolto. Parliamo di uno snodato della serie blu, acquisito alla flotta di Seta Reggio già usato. Da quello che abbiamo potuto ricostruire, l’incendio è partito nel lato posteriore ma non dalla zona motore. I tecnici Seta in queste ore stanno parlando di rogo dovuto a cause elettriche. Dobbiamo dire un grazie enorme all’autista, che ha messo in sicurezza i ragazzi che ancora erano nei pressi del mezzo, ha tentato di spegnere l’incendio con l’estintore di bordo e ha chiamato i soccorsi". Fusco conta poi gli "incidenti" avvenuti negli ultimi tempi: "La nostra flotta ha ancora troppi autobus vecchi e ricordo a tutti il pandemonio dei mezzi a gpl, che andavano a fuoco con facilità a causa del surriscaldamento del motore. Ora ci auguriamo che la magistratura faccia luce su quanto accaduto. Intanto, però, Seta pubblichi l’elenco dei suoi mezzi, i chilometri percorsi, quanto investe sulla manutenzione e come intende eliminare gli autobus più vetusti. L’azienda dimostri che chi paga un biglietto può viaggiare in sicurezza". Infine, chiede "dove sia finita la convocazione, attesa ormai da mesi, per conoscere le risposte di Seta sulle condizioni di lavoro del personale".

a. le.