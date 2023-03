Autobus si schianta contro il guard-rail

Pullman fuori strada ieri pomeriggio al Bocco di Casina: paura per i passeggeri che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. E’ successo verso le 14.50. Il mezzo di Seta era partito da Reggio dal polo scolastico di via Rosselli per raggiungere la montagna. La corriera, probabilmente a causa della neve che aveva imbiancato la carreggiata, si è schiantata contro il guard-rail lungo la strada. L’autobus è quindi poi rimasto bloccato. L’emergenza è stata coordinata da Seta con il suo personale. Non è stato richiesto l’intervento della centrale operativa del 118 in quanto i passeggeri e l’autista sono usciti illesi.

Seta, da noi interpellata dopo l’incidente, ha fatto sapere che l’autobus circolava con pneumatici da neve e le catene. Sul posto si è poi portato il personale Seta per eseguire le verifiche del caso ed è stato anche attivato un altro pullman per sostituire quello uscito fuori strada, impossibilitato a proseguire la sua linea per il servizio del trasporto pubblico. La corriera è infatti rimasta danneggiata dopo la sbandata.

Il maltempo di ieri non ha causato altri gravi incidenti sulle arterie dell’Appennino. Non sono però mancati i disagi e le difficoltà alla viabilità in alcuni paesi, soprattutto quelli del crinale. Le precipitazioni nevose hanno imbiancato tutti i comuni montani. Massima l’attenzione e la prudenza da parte degli automobilisti in transito sulle strade.

Matteo Barca