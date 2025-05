Autobus di studenti prende fuoco: paura a bordo, l’autista salva tutti / Video

Reggio Emilia, 24 maggio 2025 – Momenti di paura questa mattina a Taneto, frazione di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, dove un autobus Seta con a bordo numerosi studenti ha preso fuoco mentre era in servizio sulla tratta scolastica.

Il rogo si è sviluppato attorno alle 7,30 in via Tonelli. L’autista, accortosi che diversi passeggeri avevano iniziato a tossire (evidentemente il fumo aveva già invaso la cabina del mezzo pubblico) ha deciso di fermare il mezzo in un parcheggio condominiale. Proprio in quel momento, mentre gli studenti scendevano, le fiamme hanno cominciato a propagarsi rapidamente, avvolgendo l’intero veicolo.

Nonostante la paura e l’impatto visivo di una densa nube nera che si è alzata nel cielo, tutti i ragazzi sono riusciti ad allontanarsi in tempo e nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Sant’Ilario e la polizia locale Val d’Enza. “Tutti i passeggeri, in gran parte ragazzi, sono riusciti a scendere in tempo e stanno bene. Nessuno ha riportato ferite o conseguenze fisiche. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche del caso”, spiega il comune di Gattatico con una nota. Le verifiche si concentreranno per capire il motivo che ha portato l’autobus a incendiarsi.