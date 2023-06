Autobus va a fuoco, in salvo i passeggeri

Autobus in fiamme ieri pomeriggio in via Cavazzone tra Albinea e Regnano di Viano. L’incendio è divampato poco prima delle 15. Sul pullman di Seta viaggiavano una decina di persone: fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze e tutti i passeggeri sono usciti subito dal mezzo che si è fermato vicino alla strada. Illeso anche l’autista della corriera. Allertata la centrale operativa del 115 che ha inviato due squadre dei vigili del fuoco, arrivati dal comando di Reggio. I pompieri hanno riportato rapidamente la situazione sotto controllo. In via Cavazzone, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Albinea. I militari dell’Arma hanno eseguito gli accertamenti.

L’autobus extraurbano, in servizio sulla linea 52 di Reggio, ha improvvisamente preso fuoco mentre viaggiava lungo via Cavazzone, nel territorio di Albinea. Il mezzo era partito alle 14.10 dall’Autostazione Cim di Reggi ed era diretto a San Giovanni di Querciola, con arrivo previsto alle 15.07. Al momento dell’incendio sul mezzo erano presenti, oltre al conducente, 10-15 passeggeri: nessuno di loro ha riportato conseguenze e sono tutti rimasti illesi.

Il conducente, segnala Seta in una nota, ha dichiarato che il mezzo ha avuto un improvviso problema meccanico che ha causato il surriscaldamento del motore e dell’impianto refrigerante. L’autista, scorgendo del fumo che usciva dal vano motore, ha fermato il mezzo e contattato la sala operativa di Seta, che ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il conducente ha fatto scendere tutti i passeggeri assicurandosi che si trovassero in condizioni di sicurezza, poi ha tentato di spegnere il principio di incendio usando l’estintore di bordo. Un intervento che ha limitato il propagarsi del principio di incendio, poi del tutto domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

L’autobus ha riportato significativi danni nella parte posteriore, tuttavia a un primo sommario esame, segnala Seta, sembra in condizione di poter essere recuperato e ripristinato per il servizio. "Pur evidenziando una significativa anzianità di servizio (era stato immatricolato nel 2005), il mezzo risulta essere in buono stato - scrive Seta -, è sempre stato sottoposto alla manutenzione ordinaria ed è in regola con la revisione annuale". Il mezzo è stato trainato al deposito Seta di via del Chionso, dove sarà sottoposto a indagini interne e verifiche tecniche per individuare le cause del malfunzionamento che ha dato origine all’incendio".

