Autocarro provoca una fuga di gas

Una colonnina del gas è stata abbattuta accidentalmente da un autocarro in manovra. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla e dei tecnici di Ireti, verso le 12,30 di ieri in via Moglia, a Villanova di Reggiolo, per poter riportare la situazione di sicurezza, bloccando la fuoriuscita di gas. L’episodio si è verificato non distante dal ponte sull’Autobrennero, nei pressi del casello di Reggiolo-Rolo. Sul posto è intervenuta pure la polizia locale del corpo unico della Bassa Reggiana per chiudere la strada e deviare il traffico su percorsi alternativi, per motivi di sicurezza, evitando il passaggio di veicoli nella zona interessate dalle operazioni. In breve tempo l’avaria è stata risolta e la viabilità è ritornata normale, evitando così ulteriori disagi nell’orario di punta.