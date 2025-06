Autocisterna finisce nel canale. Grave un autista 46enne

Un uomo di 46 anni, di origine straniera, dipendente di un’impresa di trasporti con sede a Reggiolo, è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto domenica verso le sette all’ingresso del centro abitato di Fontanellato, in provincia di Parma.

L’uomo era al volante di un’autocisterna per il trasporto latte, in quel momento vuota. Improvvisamente si è verificata la sbandata, con il veicolo che ha sfondato il guard rail per poi finire nel canale sottostante, quattro metri più sotto rispetto alla sede stradale.

Immediata la mobilitazione della centrale operativa del 118, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del personale di ambulanza e automedica da Fidenza, raggiunti anche dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo della zona. Dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’autocisterna, il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Dai primi accertamenti, le condizioni dell’uomo risultavano essere piuttosto serie. Rilievi dei carabinieri, mentre la polizia locale si è occupata delle deviazioni del traffico, per gran parte della mattinata, anche per consentire il recupero dell’autocisterna.