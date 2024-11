Autocisterna piena di carburante sbanda e si ribalta

Ha sbandato alla guida di una autocisterna per il trasporto di carburante, finendo per ribaltarsi in un campo accanto alla carreggiata (foto). È accaduto ieri mattina in via Claudia: sul posto i soccorsi sanitari, ma anche Arpae e vigili del fuoco visto che il mezzo pesante trasportava circa trentamila litri di gasolio e benzina. Per fortuna non si sono registrati sversamenti di materiale. È rimasto ferito in modo non grave il conducente dell’autocisterna: si tratta di un uomo di 47 anni, residente in paese, raggiunto dal personale della Pubblica assistenza locale e dell’automedica di Reggio, per poi essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per gli accertamenti sanitari. Inizialmente era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.