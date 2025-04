Autodifesa per le donne, parte il corso

Un corso per affrontare la paura e reagire alla violenza: al via il percorso di autodifesa femminile per trovare in se stesse la capacità e la fermezza di reagire nelle situazioni di pericolo. L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Gattatico, in collaborazione con il progetto "Parchi Sicuri", promuove l’importante iniziativa rivolta alle donne e alle ragazze: un corso base di anti-aggressione, strutturato in cinque incontri guidati dall’istruttrice e coach Gessica Garavaldi. Il corso, dal titolo "Un percorso dentro le tue paure", si propone di offrire alle partecipanti strumenti pratici e consapevolezza per affrontare situazioni di pericolo, sviluppando fiducia in sé stesse e capacità di reazione. Incontri nella Sala Multisport nell’ala nuova della Scuola Primaria di Praticello (accesso da via Valle). Si terranno dalle 20 alle 21,30 nei giorni di lunedì 5,12,19 e 26 maggio, e giovedì 29 maggio.

"Crediamo nell’importanza di creare spazi sicuri e momenti formativi che possano restituire potere e autonomia alle donne - dichiara l’assessora alle Pari opportunità, Federica Costi –. Questo corso non è solo un’occasione per imparare tecniche di difesa personale, ma un vero percorso di crescita interiore". Sono disponibili 15 posti, con prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile. La quota di partecipazione è di 10 euro, con assicurazione e di una piccola donazione a un’associazione che si occupa di violenza di genere. Info: 0522 477920 / 333 2666356.

f. c.