Autoerotismo al parco, assolto per vizio totale di mente

Stava facendo gesti di autoerotismo all’aperto, nel parco Treccani del quartiere San Maurizio, alla presenza di minorenni. Quando un padre lo ha visto, e poi si è accorto che stava chiedendo qualcosa ad alcuni bambini, ha subito allertato il 113. Le volanti della questura lo avevano sorpreso ancora intento nella pratica sessuale: per lui, un ghanese 25enne era scattato l’arresto. Durante l’udienza di convalida, l’uomo si era scusato e aveva accennato a problemi psichiatrici per i quali aveva smesso di prendere le medicine. Una situazione che è stata approfondita in questi mesi: l’uomo, assistito dall’avvocato Mariarosaria Valenti, è stato sottoposto a una perizia fatta dallo psichiatra Giuseppe Cupello, da cui è emerso un vizio totale di mente al momento del fatto. Risulta che il 35enne per una decina di anni abbia vissuto in Israele, e che sia stato incarcerato e poi torturato in Libia.

È un profugo che ha ottenuto il permesso di soggiorno e attualmente è detenuto nel carcere reggiano per altra causa. Ieri si è tenuto il processo con direttissima davanti al giudice Sarah Iusto, con rito abbreviato condizionato alla perizia: poiché non imputabile, il ghanese è stato assolto e sottoposto alla libertà vigilata per un anno, periodo in cui dovrà proseguire il percorso terapeutico già avviato ora che è in carcere, struttura da cui uscirà tra qualche mese.

al.cod.