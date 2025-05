Automazione e tecnologia, premio a Lorella Franceschini di Mini Motor

Un premio assegnato alla Fiera dell’automazione e del digitale, a Parma, per l’esperienza di donna che si occupa di automazione e tecnologie per l’industria. Un riconoscimento per Lorella Franceschini, presidente della società Mini Motor di Bagnolo, assegnato per la categoria ‘Imprenditoria femminile’.

"Nella mia esperienza – ha raccontato Lorella – si è sempre trattato di trovare una mediazione tra determinazione e sensibilità. Gli ultimi dieci anni in Mini Motor hanno rappresentato il successo del nostro modo di intendere la coesione aziendale, basato sulle competenze e sulle capacità di ogni persona".

La Franceschini è anche impegnata come vicepresidente generale del Cai nazionale, oltre che istruttrice di alpinismo.