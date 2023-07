Automedica, c’è una nuova proposta

Oggi è l’ultimo giorno di servizio dell’automedica dell’ospedale di Correggio. E da domani non ci sarà più nemmeno questo servizio con base all’ospedale di Guastalla. Ci sarà invece un’unica base a Novellara, alla sede della Croce rossa, dove da anni è presente un appartamento per questo scopo, pur se doveva servire solo per l’accorpamento notturno dell’automedica della Bassa, non sulle 24 ore. Questa soluzione, dovuta alla necessità di recuperare medici per i servizi in pronto soccorso, rischia però di allungare di molto i tempi di intervento nelle aree più distanti, in particolare la Bassa ovest, verso Poviglio, Brescello e Boretto. Per questo è stata avanzata un’importante proposta "extradistrettuale", lanciata dalla Croce azzurra di Poviglio, che opera pure tra Boretto e Brescello. "Abbiamo proposto alla direzione sanitaria – conferma il presidente Claudio Sanfelici – la possibilità di avviare un servizio di autoinfermieristica, con base nella nostra sede povigliese. Potrebbe coprire una vasta area, estendendosi anche alla vicina Castelnovo Sotto, che è a pochissimi chilometri di distanza. Inoltre, siamo molto vicini a Gattatico e Campegine, paesi della val d’Enza che si troverebbero distante dalla nuova sede di automedica di Traversetolo, dopo che è stata decisa la soppressione del servizio all’ospedale Franchini di Montecchio". L’autoinfermieristica a Poviglio sarebbe molto utile per emergenze o casi comunque da valutare da un soccorso avanzato in una vasta zona, fra tre differenti distretti, che in futuro sarebbero più difficilmente raggiungibili dall’automedica con base a Novellara, che è facile pensare impegnata soprattutto verso il distretto correggese oppure verso Reggiolo, Novellara, Bagnolo… Sarebbe pure utile di fronte allo spostamento – previsto da Poviglio alla futura casa della salute di Castelnovo Sotto, quando saranno completati i lavori – dell’ambulatorio della guardia medica. "La nuova riorganizzazione dell’Emergenza-urgenza nella Bassa Reggiana – aggiunge il presidente Sanfelici – sarà ovviamente valutata con il nuovo sistema deciso dall’Azienda Usl. Si dovranno analizzare a fondo i risultati, le varie situazioni, per poter apportate adeguati correttivi nelle situazioni più critiche". Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il responsabile della Croce azzurra e dirigenti dell’Ausl.

Antonio Lecci