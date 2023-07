Automedica, c’è un’altra petizione

Sono due le petizioni avviate nella zona di Correggio per chiedere il ripristino della base dell’automedica in loco. Già prima della raccolta di firme avviata l’altra sera alla manifestazione della coalizione "Si può fare", davanti al municipio correggese, risulta attiva pure la petizione degli operatori sanitari e del soccorso, che ben conoscono la realtà dell’Emergenza-urgenza, dichiarandosi contrari a una sola automedica per il vasto territorio di Bassa e Pianura. A fine agosto si prevede un’assemblea: un’occasione per rispondere alle tesi dell’Azienda sanitaria locale, che di recente ha dichiarato come col nuovo sistema "non cambia nulla per i cittadini".

"Cambia eccome – replicano alcuni operatori del soccorso – visto che un’automedica non può svolgere lo stesso servizio di due". E’ stato ribadito pure l’altra sera a Correggio: "Non è sufficiente tener conto del tempo di intervento virtuale dell’equipaggio di soccorso avanzato. Se l’unica automedica si trova dalla parte opposta del territorio di competenza, i tempi si allungano. Ogni intervento è un caso a sé. Chi conosce le dinamiche del soccorso conosce bene questo argomento".

Il sindaco Fabio Testi ha dichiarato di fidarsi del sistema messo in campo dall’Ausl: "Sono gli stessi autori del precedente sistema, che ha sempre funzionato". "Ma sono anche gli stessi che hanno provato a chiudere il servizio serale e notturno alla Croce rossa di Reggiolo e Bagnolo, salvo poi fare un rapido dietro front", concludono gli operatori del soccorso.

Antonio Lecci