Automedica, crescono le polemiche I cittadini ora chiedono garanzie

L’automedica unificata nella Bassa Reggiana sta provocando parecchi malumori. Ora che il progetto è entrato in vigore, molti cittadini cominciano ad avere decisamente più chiaro il quadro della situazione. Che gli organi di informazione avevano più volte segnalato. E mentre negli ultimi anni si è continuato a chiedere un ritorno a un turno 24 ore su 24 dell’automedica di Correggio, alla fine il servizio è stato cancellato dall’ospedale San Sebastiano, unificandolo all’automedica di Guastalla e portando la sede centrale a "metà strada", alla sede di Croce rossa di Novellara.

In alcuni paesi si stanno cominciano a mobilitare i cittadini, intenzionati a formare Comitati locali e avviare nuove raccolte di firme. Un’unica automedica per tutta la Bassa e la Pianura non può garantire lo stesso servizio che prima era attuato con due equipaggi: a Correggio e Guastalla. Inoltre, come già accaduto lunedì e ieri, con l’automedica "Novellara 40" impegnata fuori territorio – per ben due volte su codici rossi nel territorio di Cadelbosco Sopra – non è difficile ipotizzare le difficoltà che si avrebbero in caso di altre emergenze nei distretti di Correggio e di Guastalla.

A Campagnola e San Martino in Rio ci sono cittadini che hanno già pubblicamente chiesto la possibilità di un confronto con le pubbliche amministrazioni per consentire un rapido ritorno delle automediche fisse nei due distretti ("A Scandiano – dicono – sono riusciti a mantenere l’automedica grazie alla mobilitazione generale"), dove comunque continuano a essere attive le autoinfermieristiche. Ed emergono altri scenari: con il previsto spostamento verso Cremona dell’autoinfermieristica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ci sono possibilità che si arrivi ad accordi per impegnare le autoinfermieristiche della Bassa reggiana in servizi di emergenza nella confinante zona mantovana.

Ma con il rischio di "scoprire" l’area reggiana, soprattutto se l’automedica è impegnata su altri interventi

. Spesso l’automedica correggese ha svolto servizi nel distretto guastallese e viceversa. Ora, con un solo equipaggio, in caso di necessità occorre avere la speranza: che ci sia l’elisoccorso a disposizione oppure che il paziente… non sia poi così grave.

Antonio Lecci