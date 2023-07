Automedica, ora è scontro politico Botta e risposta tra Artioli e Torelli

di Francesca Chilloni

Riforma sanitaria: botta e risposta tra Giuseppe Artioli, ex sindaco e ora capogruppo d’opposizione con "Rinascita Campeginese", e Fausto Torelli, sindaco di Montecchio con delega alla sanità in Unione. Quella dell’automedica della Val d’Enza trasferita a Traversetolo è una delle questioni messe in luce da Artioli: "Tra Traversetolo e Campegine ci sono 22,3 km con un tempo di percorrenza di 28 minuti, traffico permettendo".

Ribatte Torelli: "Lo spostamento non impatta sui tempi di intervento che già prima della riforma venivano gestiti dal 118 a partire dalla rete di automediche presenti sul territorio".

"Rinascita" poi parla di metodo: "Il nostro Comune non ha ancora sottoposto un tema così rilevante a discussione in consiglio comunale, lasciando i cittadini in totale confusione", ed aggiunge: "L’attenzione dei cittadini, giustamente, si è focalizzata sugli aspetti operativi, ma una riforma non nasce da sé: è un atto politico, frutto di una decisione politica... assunta dalla Regione... poi calata sui territori dove, salvo sporadiche eccezioni, l’assetto di potere è lo stesso. A differenza di altri paesi, anche vicini, da noi il problema non è nemmeno stato portato in sede istituzionale. La trasparenza è la base della democrazia. Il confine della buona politica passa tra chi pensa che cittadini abbiano il diritto di conoscere, capire e approvare, e chi ritiene che, primariamente, occorra rispettare i Diktat di Partito".

Torelli sottolinea invece che la riforma è "conseguenza diretta di una serie di fattori tra i quali la pressione insostenibile dei codici bianchi e verdi sui pronti soccorso, oltre due terzi degli accessi. Questi bisogni andrebbero gestiti attraverso altri canali come la medicina di continuità.

Una riorganizzazione capace di superare queste criticità era necessaria".

Ricorda il ruolo interprovinciale riconosciuto all’ospedale Franchini, e che arriverà una seconda auto-infermieristica: "Sono in corso i passaggi organizzativi necessari a dare concretezza alla riorganizzazione a partire dal coinvolgimento delle Croci che stanno facendo la loro parte con grande professionalità e senso di responsabilità… fondamentali per garantire tenuta a questa trasformazione. Come sindaci stiamo seguendo passo passo questa fase delicata in stretto contatto con Ausl e con tutti i soggetti coinvolti".