Automedica, si mobilitano i sanitari

Non solo cittadini "comuni" si mobilitano nel distretto correggese della Pianura reggiana contro lo spostamento a Novellara della sede dell’automedica di zona. Si sta costituendo una vera e propria associazione composta in particolare da operatori sanitari, volontari, professionisti che lavorano nel settore dell’assistenza, dell’Emergenza-urgenza e nella medicina in generale, che punta a salvaguardare la qualità della sanità pubblica sul territorio locale, ovviamente partendo dal ritorno a Correggio della sede dell’automedica.

L’intenzione è quella di costituire una associazione ufficialmente riconosciuta. Nei giorni scorsi, proprio alcuni di questi operatori hanno avuto un incontro con il sindaco correggese Fabio Testi, lo stesso che nelle scorse settimane, in dibattiti in consiglio comunale o alla Festa democratica, ha sostenuto che non ci sarebbero stati cali nella qualità del servizio.

Gli operatori, quelli che conoscono esattamente la realtà, hanno invece mostrato numeri e dati sugli interventi da "codice rosso" sul territorio, evidenziando pure come siano frequenti i casi di emergenza contemporanei tra la Bassa e la Pianura, dove in passato potevano intervenire in modo autonomo le automediche di Guastalla e Correggio.

Tra le prime iniziative della futura associazione figura anche l’avvio di una massiccia raccolta di firme, partendo proprio dalla richiesta del ritorno dell’automedica a Correggio. Inoltre, sui social si sono scatenati commenti negativi sull’unificazione dell’automedica a Novellara, che prevede pure possibili interventi a Bagnolo o Cadelbosco Sopra, ovvero al di fuori dei distretti della Bassa e della Pianura.

Il progetto dell’unificazione del servizio nella sede Cri di Novellara era previsto da tempo, anche se solo di notte. Era l’aprile del 2019 quando sulla pagina sociale della Croce rossa novellarese veniva annunciata la "collocazione definitiva dell’automedica a Novellara": "Il Comitato – si legge in quel messaggio di quattro anni fa – intende ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno sostenuto il progetto dell’automedica a Novellara e quanti decideranno nei prossimi mesi di sostenere questo importante servizio a favore della collettività".

Antonio Lecci