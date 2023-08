Automedica unificata Nicolini: "Scelta condivisa Il problema è la carenza dei medici d’emergenza"

"Ridurre il Pal del 2019 all’automedica di Novellara è francamente una visione miope e distopica". Fausto Nicolini, consigliere di maggioranza a Correggio ed ex direttore generale dell’Ausl, replica all’ex consigliere Gianni Tasselli che imputa a lui la scelta di sopprimere l’automedica di Correggio. Ad oggi, lo ricordiamo, esistono due auto-infermieristiche attrezzate a Guastalla e Correggio, con servizio h24 (che si occupano dei casi da codice giallo in giù), mentre è stata unificata l’automedica di Correggio e di Guastalla, creandone una che parte da Novellara.

Nicolini, è lei l’artefice del taglio dell’automedica nel PAL (Piano Attuativo Locale; ndr)?

"E’ stato un piano molto partecipato, a cui hanno contribuito autorevoli professionisti, istituzioni e associazionismo. Oltre 160 persone. E poi approvato dalla Conferenza sanitaria provinciale all’unanimità nel 2019".

E cosa prevedeva?

"Il Pal ha affrontato i temi più problematici dell’epoca. La chirurgia, la rete perinatale e il materno infantile, la rete oncologica , le neuroscienze, la struttura intermedia, la comunicazione e il programma “Sant’Anna Plus“. E poi anche l’emergenza-urgenza".

Come mai venne previsto di unificare le automediche di Guastalla e Correggio?

"Per una carenza endemica di medici dell’emergenza-urgenza. Dal PAL del 1997 in avanti, per vent’anni noi abbiamo incrementato progressivamente il numero di medici dipendenti e quelli convenzionati di emergenza territoriale (Met, ndr) nei pronto soccorso e nelle automediche. Siamo arrivati nel momento migliore a circa 75-80 medici tra dipendenti specialisti e convenzionati. Era il “modello Reggio“".

Che poi si è rotto.

"La riforma con la separazione netta delle funzioni dei Met, che oggi non possono più lavorare contemporaneamente nei Punti di Primo Intervento e in automedica, ha cambiato tutto. Oggi, per poter mantenere l’attuale rete dell’emergenza-urgenza servirebbero 100 medici. Mentre ne abbiamo in tutto 57 compresi i Met".

Cosa accade fuori da Reggio?

"Il modello dell’automedica non è omogeneo, basta guardare Carpi ad esempio che in 20 anni non l’ha mai fatta. Piacenza ha una sola automedica per tutto il territorio provinciale, pur essendo più esteso. Storicamente a Reggio negli ospedali territoriali avevamo solo i medici dei diversi reparti intra-ospedalieri che turnavano. Di fatto, facevano solo accettazione. Nel ’97 cambiammo tutto, e grazie alla attivazione delle automediche e all’utilizzo a scavalco dei MET convenzionati, inizialmente abbiamo “popolato” con questi professionisti dedicati anche i PPIPS ospedalieri".

Ma se ora i MET non possono stare nei PS, perché non metterli sulle automediche?

"Perché non ce ne sono più a sufficienza. Inoltre ora devono fare attività esclusiva: o automedica o ps. Quindi ce ne vorrebbero molti di più rispetto al passato, mentre invece l’organico si sta riducendo".

Parma lo fa.

"Parma adottò da subito un modello diverso. Mentre noi cercammo di stabilizzare l’emergenza-urgenza con professionisti specialisti, Parma decise di arruolare medici da diverse specialità con idonea certificazione e pagarli a gettone. E poi noi avevamo 6 pronti soccorso da gestire, Parma 3".

Come si risponde alla carenza di medici?

"La carenza a livello nazionale non riguarda solo questa specialità ma è in questo settore che è più acuta la “crisi vocazionale”. Su 1.800 borse di studio finanziate a livello nazionale ogni anno ne vengono assegnate solo il 40%. Da anni sui tavoli nazionali si dibatte questo tema. Una proposta che facemmo era di valorizzare maggiormente il loro ruolo e trovare modalità per pagarli di più. Perché hanno la responsabilità maggiore, uno stress lavorativo enorme, il massimo del contenzioso legale e non hanno possibilità di integrare lo stipendio con la libera professione".

Saverio Migliari