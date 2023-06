Automediche, confronto tra i sindaci e l’Ausl

Automediche ed emergenza urgenza sul tavolo dell’assemblea plenaria della Ctss (Conferenza territoriale sociale e sanitaria), ieri mattina a Palazzo Allende. "E’ stato un confronto positivo con i sindaci - dice il presidente della Provincia e della Ctss, Giorgio Zanni - sulla proposta rimodulata per il territorio reggiano dal lavoro dell’Ufficio di presidenza. Si procederà ora con i confronti con sindacati e pubbliche assistenze. Poi la proposta tornerà all’assemblea plenaria dei sindaci per il giudizio finale sulla riforma proposta da Ausl e Regione".

All’assemblea hanno partecipato tutti i sindaci reggiani e i vertici dell’Ausl. Il confronto sulla riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza, presentato nelle scorse settimane dalla Regione, si è acceso quando è emersa l’ipotesi di accorpare le automediche di Montecchio e Scandiano e quelle di Correggio e Guastalla. Proposta che è stata per ora rinviata.

La riorganizzazione, secondo l’assessore regionale Donini, non deriva da necessità economich, ma punta a un sistema più efficiente, valorizzando le risorse alla luce della profonda carenza di personale medico e infermieristico. La Regione afferma di voler migliorare le condizioni di lavoro di chi opera nei Pronto soccorso e valorizzare i medici di medicina generale e di continuità assistenziale.

Obiettivi che la Regione conta di raggiungere con la razionalizzazione degli accessi al Pronto soccorso dove dovranno arrivare solo le emergenze per le prestazioni tempo-dipendenti, il potenziamento delle centrali telefoniche, la riorganizzazione della rete extraospedaliera dei mezzi di soccorso (automediche, autoinfermieristiche, ambulanze ed elisoccorso) e strumenti come le Uca (Unità di continuità assistenziale che interverranno a domicilio) e nuove strutture come i Cau (Centri assistenza urgenze). Saranno, in pratica, riviste le ex guardie mediche con gli attuali medici di continuità assistenziale che opereranno in équipe nei nuovi Cau per le urgenze a bassa complessità.