"Automediche? Non cambia nulla"

"Stupisce un po’ che dopo incontri pubblici, sui tavoli istituzionali e in altre sedi in cui si è spiegato il significato della riorganizzazione dell’Emergenza-urgenza, dovuta a un miglioramento dell’assistenza, ottimizzando le risorse tecnologiche a e soprattutto quelle umane (che come tutti sanno sono scarsissime), giungano richieste di operatori e cittadini che chiedono di ripristinare la situazione precedente, apparentemente senza tenere conto del contesto profondamente mutato negli ultimi anni".

Con queste parole i vertici dell’Azienda Usl di Reggio rispondono a cittadini, ma anche operatori attivi nella Sanità, che si stanno mobilitando in vari Comuni della Pianura Reggiana per cercare di riportare il servizio dell’automedica all’ospedale San Sebastiano di Correggio, non condividendo la scelta di una base unica a Novellara che da lunedì scorso deve servire anche il distretto guastallese della Bassa.

"I primi giorni di attività dell’automedica a Novellara – aggiungono dall’Azienda Usl – hanno confermato la validità di questa scelta. Di fatto, quindi, si tratta del primo tassello di una riforma più complessiva, che sarà attuata gradualmente. Ricordiamo poi che è la centrale operativa del 118 dell’Emilia Ovest, con sede a Parma, a definire quale mezzo deve intervenire nei tempi più rapidi e che l’obiettivo è sempre quello di fare tutto il possibile per salvare vite. I cittadini non dovrebbero preoccuparsi da dove arriva il mezzo di soccorso, ma che arrivi nei tempi previsti dai protocolli e dalle linee guida. E la nostra organizzazione rispetta perfettamente questi standard".

E ancora: "Per ora nulla cambia per i cittadini. Confermiamo la nostra disponibilità all’ascolto e al confronto, ma occorre partire da un punto fermo: la scelta della tipologia del mezzo di soccorso, composizione dell’equipaggio e provenienza sono prerogativa esclusiva della centrale operativa del 118, il cui obiettivo è garantire la risposta più adeguata e tempestiva possibile, senza confini di natura territoriale. Se così non fosse, più emergenze concomitanti nello stesso territorio verrebbero gestite in sequenza in base all’ordine di chiamata, con rischi inaccettabili per i cittadini, proprio per le patologie più gravi: quelle in cui il fattore tempo è determinante per la salute del paziente".

Si tratta comunque di un argomento in fase di discussione, che potrà cambiare in base alle soluzioni che potranno prospettarsi col tempo, sperando di superare il problema della carenza di personale medico.

Antonio Lecci