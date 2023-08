Automediche, Snami a Nicolini: "Scelte fatte con la sua governance"

"Scandaloso aver usato per anni medici del 118 convenzionati per coprire i buchi dell’assistenza ospedaliera nei pronto soccorso, obbligando peraltro i medici a svolgere due lavori contemporanei". Non manca la risposta dello Snami reggiano, il Sindacato autonomo dei medici italiani, alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi al Carlino dal dottor Fausto Nicolini, ex direttore generale dell’Azienda Usl di Reggio.

"Al dottor Nicolini – aggiunge lo Snami – ricordiamo che la responsabilità di scelte organizzative effettuate sotto la sua governance non possono non aver avuto un ruolo neutro nei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti e che hanno decretato il fallimento del sistema. Patetico il tentativo di colpevolizzare i professionisti per coprire scelte organizzative che prevedono il taglio di mezzi di soccorso avanzati con medico a bordo lasciando ad intendere che l’infermiere ne possa sostituire le funzioni. In realtà così non è. E i cittadini ne sono ben consapevoli. Gli unici che credono a questo modello infermieristico sono gli organi manageriali che spingono professionisti infermieri oltre gli oggettivi limiti delle loro legittime operatività professionali al mero scopo di risparmio".

E aggiungono: "I medici che fino al 17 luglio garantivano il servizio di automedica di Correggio e Guastalla sono tuttora in forza e sono quelli che stanno pubblicamente lottando per garantire la qualità del servizio. E’ giusto inoltre rendere noto che l’unificazione dell’automedica a Novellara ha comportato pure il depotenziamento dell’organico in turno al pronto soccorso a Guastalla dopo la mezzanotte, con un singolo medico affiancato da due infermieri (a fronte di due medici e quattro infermieri della pre riforma), oltre a un carico ulteriore nella turnistica. Oggi i medici di emergenza della Bassa devono fare i conti con 90 turni notturni al mese a fronte dei precedenti 60. Coi cittadini privati di un mezzo di soccorso avanzato e con servizio di pronto soccorso depotenziato, oltre ai medici alle prese con un ulteriore carico di lavoro. Qual è quindi il vantaggio di questa unificazione? Altro obiettivo di budget?". E continua la raccolta di firme per riattivare l’automedica a Correggio.

Antonio Lecci