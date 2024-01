Automezzo trancia cavo ferroviario

Si sono verificati disagi e problemi al traffico, l’altro pomeriggio e fino a sera, a causa di un accidentale tranciamento di un cavo d’acciaio all’altezza del passaggio a livello di via Novi a Rolo, dove passa la linea Fer. Il transito di un automezzo ha provocato la rottura del cavo di protezione dell’alta tensione. Sono intervenuti gli operatori Rfi, subito allertati per poter rimettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per deviare il traffico ed evitare potenziali situazioni di pericolo per i passanti.