Automobile in fiamme e distrutta nella notte: c’è l’ombra del dolo

Auto a fuoco nella notte. L’incendio è divampato verso l’1,30, nella notte fra martedì e mercoledì, in via Quercioli a Cavriago. L’allarme è stato lanciato da un cittadino che ha visto una Fiat Stilo, in uso a un 58enne abitante a Cavriago e regolarmente in sosta, completamente avvolta dalle fiamme andando totalmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario che hanno domato le fiamme, che non hanno interessato altri veicoli.

Sul posto anche i carabinieri di Cavriago che stanno svolgendo le indagini. Si ipotizza che le cause possano essere dolose.