Automobilista finisce nella scarpata: ferite lievi

Soccorsi mobilitati, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incidente stradale accaduto a Villarotta di Luzzara, in via Carboni, sulla Provinciale che collega Tagliata a Reggiolo. Verso le 18,30 è scattato l’allarme, quando è stata segnalata una vettura, una Mini Countryman, che era finita in fondo alla scarpata laterale, accanto alla carreggiata. Alcuni passanti hanno segnalato l’incidente al 118, facendo mobilitare i soccorsi. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Guastalla con il personale dell’automedica dell’ospedale della Bassa, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento guastallese per mettere l’autovettura in sicurezza. Il conducente, uscito da solo dall’abitacolo del veicolo, sembra non aver riportato traumi di rilievo, ma è apparso in condizioni psicofisiche sospette. Tanto che i carabinieri hanno disposto degli ulteriori accertamenti per chiarire la causa della sbandata. L’uomo coinvolto nello schianto, di 39 anni, risulta abitare in provincia di Parma. L’incidente si è verificato in un tratto di strada già molte volte teatro di incidenti, nei pressi dell’ingresso del centro abitato della frazione di Villarotta.