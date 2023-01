Automobilisti nel mirino dei ladri: tre furti in pochi giorni

Colpiscono ancora i ladri che da qualche settimana stanno prendendo di mira gli automobilisti (in particolare donne ed anziani) con tre furti. Davanti all’asilo nido Girotondo verso le 15.50 di lunedì hanno aspettato che una donna si allontanasse per pochi minuti dalla vettura per prendere sua figlia all’asilo e le hanno spaccato un finestrino per impossessarsi di uno zaino nero contenente un portafoglio giallo. Pochi giorni prima, in due differenti occasioni, ignoti hanno derubato due altre donne: in un caso un malvivente ha distratto la proprietaria, mentre un complice le apriva la portiera e le rubava la borsetta. Nell’altro la donna ha caricato la spesa sul sedile posteriore lasciandovi anche la borsa e poi è andata a riportare il carrello nella rastrelliera. Nell’abitacolo c’era sua figlia seduta davanti. Nonostante ciò, un ladro ha aperto la portiera posteriore e preso la borsetta.